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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığınca çiğ süt desteklemelerinin ödenmeye başladığını bildirdi.

22.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:30Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığınca çiğ süt desteklemelerinin ödenmeye başladığını bildirdi.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki üreticilere 5 milyon liralık ödeme yapılacağını belirtti.
Ödemelerin 21 Şubat Cuma günü başladığını ifade eden Bilgin, desteklemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu
Kırklareli Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, haziran-şubat ayları arasında yapılan faaliyetlerin sunumunu gerçekleştirdi.
Faaliyet raporu sunumunun ardından Kırklareli Kent Konseyi'ne katkıda bulunanlara teşekkür plaketi takdim edildi.
Çakır, yaptığı konuşmada, 9 aylık süreç içerisinde 39 farklı kurumla iş birliği içinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, halk ile yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesi gördüklerini söyledi.
Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kent Konseyi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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