Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesinde toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.
13.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:32
Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesinde toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.
Evrensekiz Belediyesi ekiplerince, beldedeki başta belediye binası olmak üzere kahvehane, otobüsler ile otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, belde genelinde virüs ve bulaşıcı hastalık risklerine karşı ilaçlama yapıldığını belirtti.
Belediye ekiplerinin Dünya Sağlık Örgütü onaylı dezenfektanlar ile çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Nalbant, beldede dezenfekte edilmeyen toplu kullanım alanı bırakmayacaklarını söyledi.
Kariyer günü etkinliği
Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesinde kariyer günü etkinliği düzenlendi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Erdem, Şube Müdürü Sibel Doğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Tolunay, etkinlikte iklim, çevre, doğa ve genel kariyer konuları hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Erdem, kariyer günü etkinliğini önemsediklerini belirtti.
Öğrencilerin edinmek istedikleri meslek seçiminde öngörülü davranmasına neden olacağını ifade eden Erdem, meslekler hakkında öğrencilerin o mesleğe sahip kişilerden bilgiler aldığını söyledi.
Erdem, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.
Veda yemeği
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünde tayini çıkan 15 personel için veda yemeği verildi.
Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız ile tayini çıkan 2 bölge şefi ve 13 orman muhafaza memuru katıldı.
Yıldız, konuşmasında, tayin olan personele yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
İlçede çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldız, bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı personele teşekkür etti.
Konuşmanın ardından Kaymakam Ekinci, tayin olan personele plaket takdim etti.
Evrensekiz Belediyesi ekiplerince, beldedeki başta belediye binası olmak üzere kahvehane, otobüsler ile otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, belde genelinde virüs ve bulaşıcı hastalık risklerine karşı ilaçlama yapıldığını belirtti.
Belediye ekiplerinin Dünya Sağlık Örgütü onaylı dezenfektanlar ile çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Nalbant, beldede dezenfekte edilmeyen toplu kullanım alanı bırakmayacaklarını söyledi.
Kariyer günü etkinliği
Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesinde kariyer günü etkinliği düzenlendi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Erdem, Şube Müdürü Sibel Doğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Tolunay, etkinlikte iklim, çevre, doğa ve genel kariyer konuları hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Erdem, kariyer günü etkinliğini önemsediklerini belirtti.
Öğrencilerin edinmek istedikleri meslek seçiminde öngörülü davranmasına neden olacağını ifade eden Erdem, meslekler hakkında öğrencilerin o mesleğe sahip kişilerden bilgiler aldığını söyledi.
Erdem, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.
Veda yemeği
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünde tayini çıkan 15 personel için veda yemeği verildi.
Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız ile tayini çıkan 2 bölge şefi ve 13 orman muhafaza memuru katıldı.
Yıldız, konuşmasında, tayin olan personele yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
İlçede çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldız, bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı personele teşekkür etti.
Konuşmanın ardından Kaymakam Ekinci, tayin olan personele plaket takdim etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Lüleburgaz, Evrensekiz, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi