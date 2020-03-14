Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince avcı barınakları plakalanıyor.
14.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:38
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince avcı barınakları plakalanıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, avcıların sulak alanlarda soğuktan korunmaları için sahipli arazide olabilecek, aynı anda en fazla üç avcının faydalanabileceği, sadece sabit pencerelerin bulunabileceği, içerisinden ateş edilmesini sağlayan mazgalların bulunmayacağı avcı barınaklarının yerinde incelenerek plakalandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, uygun şartları taşıyan barınaklar için yapılan taleplerin değerlendirilmesine devam edileceği bildirildi.
Sazangillerin avlanması yasaklandı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce baraj ve göllerde sazangillerin avlanması yasaklandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, baraj ve göllerde 15 Haziran'a kadar sazangillerin avlanmasının yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, yasağa uymayan avcılar hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, avcıların sulak alanlarda soğuktan korunmaları için sahipli arazide olabilecek, aynı anda en fazla üç avcının faydalanabileceği, sadece sabit pencerelerin bulunabileceği, içerisinden ateş edilmesini sağlayan mazgalların bulunmayacağı avcı barınaklarının yerinde incelenerek plakalandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, uygun şartları taşıyan barınaklar için yapılan taleplerin değerlendirilmesine devam edileceği bildirildi.
Sazangillerin avlanması yasaklandı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce baraj ve göllerde sazangillerin avlanması yasaklandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, baraj ve göllerde 15 Haziran'a kadar sazangillerin avlanmasının yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, yasağa uymayan avcılar hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel
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