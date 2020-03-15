Kırklareli'nden kısa kısa
Üsküp Belediyesi'nce ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.
15.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:00
Üsküp Belediyesi'nce ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri, beldenin çeşitli noktalarına 200 fidan dikti.
Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Her yıl çeşitli miktar ve cinslerde fidan diktiklerini ifade eden Kasap, doğal ortamın korunarak, ağaç sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
Kasap, doğasıyla güzel, ağaçlarıyla bol bir belde oluşturmak istediklerini kaydetti.
Koronavirüs tedbirleri
Pınarhisar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanlarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın tedbir ve korunma yöntemleri içeren çizelgesi doğrultusunda periyodik şekilde çalışmaların devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların da kendi kişisel sağlığını tehdit eden unsurlardan kaçınması gerektiği kaydedildi.
Belediye ekipleri, beldenin çeşitli noktalarına 200 fidan dikti.
Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Her yıl çeşitli miktar ve cinslerde fidan diktiklerini ifade eden Kasap, doğal ortamın korunarak, ağaç sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
Kasap, doğasıyla güzel, ağaçlarıyla bol bir belde oluşturmak istediklerini kaydetti.
Koronavirüs tedbirleri
Pınarhisar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanlarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın tedbir ve korunma yöntemleri içeren çizelgesi doğrultusunda periyodik şekilde çalışmaların devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların da kendi kişisel sağlığını tehdit eden unsurlardan kaçınması gerektiği kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Hüseyin Kasap, Koronavirüs, Üsküp, Güncel
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