Menü
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli'nden kısa kısa - Güncel

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:46
Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Cerit, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerin ardından sağlık personeli ile görüşmelerde bulunan Cerit, tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri
Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanları ile çöp konteynırları ilaçlama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın tedbir ve korunma yöntemleri içeren çizelgesi doğrultusunda periyodik şekilde çalışmaların devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların da kendi kişisel sağlığını tehdit eden unsurlardan kaçınması gerektiği kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü