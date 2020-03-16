Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.
16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:46
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Cerit, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerin ardından sağlık personeli ile görüşmelerde bulunan Cerit, tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri
Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanları ile çöp konteynırları ilaçlama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın tedbir ve korunma yöntemleri içeren çizelgesi doğrultusunda periyodik şekilde çalışmaların devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların da kendi kişisel sağlığını tehdit eden unsurlardan kaçınması gerektiği kaydedildi.
Cerit, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerin ardından sağlık personeli ile görüşmelerde bulunan Cerit, tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri
Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanları ile çöp konteynırları ilaçlama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın tedbir ve korunma yöntemleri içeren çizelgesi doğrultusunda periyodik şekilde çalışmaların devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların da kendi kişisel sağlığını tehdit eden unsurlardan kaçınması gerektiği kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Kırklareli, Babaeski, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü