Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Destekleri sürüyor.
17.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:06
Kırklareli 'nde Kırsal Kalkınma Destekleri sürüyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğünün Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap çalışmaları kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler ve işletmeler ile sözleşme imzalandı.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.
Çiftçilere hibe desteği vererek işletmelerini daha da modernize etmelerini ve güçlendirmelerini sağlamak istediklerini ifade eden Özel, hibe destek almaya hak kazanan çiftçileri tebrik etti.
Konuşmanın ardından 14 işletme ve çiftçi ile hibe sözleşmeleri imzalandı.
Zabıtadan fahiş fiyat denetimi
Kırklareli'nde zabıta ekipleri marketlerde fahiş fiyat denetiminde bulundu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketleri denetleyerek, gıda ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, açıklamasında, yeni tip koronavirüs (kovid19) sebebiyle gıda ve hijyen ürünlerindeki olası fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimler yaptıklarını belirtti.
Kesimoğlu, denetimin belirli aralıklarla gerçekleştirileceğini kaydetti.
Tarım ve Orman Müdürlüğünün Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap çalışmaları kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan çiftçiler ve işletmeler ile sözleşme imzalandı.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.
Çiftçilere hibe desteği vererek işletmelerini daha da modernize etmelerini ve güçlendirmelerini sağlamak istediklerini ifade eden Özel, hibe destek almaya hak kazanan çiftçileri tebrik etti.
Konuşmanın ardından 14 işletme ve çiftçi ile hibe sözleşmeleri imzalandı.
Zabıtadan fahiş fiyat denetimi
Kırklareli'nde zabıta ekipleri marketlerde fahiş fiyat denetiminde bulundu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketleri denetleyerek, gıda ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, açıklamasında, yeni tip koronavirüs (kovid19) sebebiyle gıda ve hijyen ürünlerindeki olası fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimler yaptıklarını belirtti.
Kesimoğlu, denetimin belirli aralıklarla gerçekleştirileceğini kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kırklareli, Zabıta, Güncel
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