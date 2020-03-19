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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler devam ediyor.

19.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:36
Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli 'nde koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler devam ediyor.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Tüm vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade eden Kesimoğlu, koronavirüs salgını tehlikesinin en aza indirilmesi ve kent genelinde sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okul, cami, toplu ulaşım araçları gibi insanların sıklıkla kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışması yapıldığını bildirdi.
Kesimoğlu, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.
Vali Bilgin, incelemelerde bulundu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri inceledi.
Bilgin, yurt dışından gelebilecek vatandaşlar için hazırlanan Hundi Hatun ve Evladı Fatihan kız öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Bilgin, tedbir ve önlemlerle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel

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