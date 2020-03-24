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Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Demirköy Devlet Hastanesini ziyaret etti.

24.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:16
Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci , Demirköy Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Sağlık personeliyle bir araya gelen Ekinci, personelin istek ve sıkıntılarını dinledi.
Hastanedeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Ekinci, konuşmasında, sağlık personelinin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.
Dünyanın ve Türkiye 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı ile mücadele ettiğini ifade eden Ekinci, sağlık personelinin de hastalığın yayılması, hasta olanların da iyileşmesi için yoğun çaba harcadığını belirtti.
Yoğun mesai ve özverileri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm sağlık camiasına teşekkür eden Ekinci, görevlerinde başarılar diledi.
Ekinci, morallerin her daim yüksek olmasını, ülkenin bugünlerin de bir şekilde üstesinden geleceğini kaydetti.
Ekinci, daha sonra sağlık personeline tatlı ikram etti.
Demirköy Belediyesinden "Evde kal" çağrısı
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Gün, açıklamasında, koronavürisüne karşı tedbirlerin hız kesmeden, yeni tedbirlerin de eklenerek devam ettiğini söyledi.
İlçede her alanda dezenfekte çalışması uygulandığını belirten Gün, vatandaşların da salgın hastalığa yakalanmaması ve hastalığın yayılmaması için evde kalmaları gerektiğini ifade etti.
Kaymakam Cafer Ekinci başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu aktaran Gün, 65 yaş ve üzeri vatandaşların tüm ihtiyaçlarını grup olarak karşılayacaklarını kaydetti.
Herkesin koronavirüsü ciddiye alması gerektiğini dile getiren Gün, vatandaşların evlerinde dışarıdan izole bir ortamda kalması gerektiğini, zorunlu olmadıkça evden çıkmaması çağrısı yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Demirköy, Türkiye, Ekinci, Güncel

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