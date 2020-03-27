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Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.
Demirköy Belediyesi, Yeni Mahalle'de kış aylarında bozulan yollara stabilize çalışma yapıyor.
Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında bozulan yolların onarılma işlemlerine başladıklarını söyledi.
Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Gün, ekiplerin Yeni Mahalle'de yol onarım çalışmasında bulunduklarını belirtti.
Dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentte alınan koranavirüs önlemlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.
Dezenfekte çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara öncelik verildiği aktarılan açıklamada, her gün dezenfekte çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Mahalle, Kırklareli, Recep Gün, Demirköy, Güncel

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