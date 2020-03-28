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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetleniyor.

28.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:16
Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetleniyor.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gıda işletmelerinin denetlenerek, bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti.
Alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini ifade eden Özel, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Bugüne kadar alınan tedbirlerin dikkatle takip edilip, yerine getirilmesi, hastalığın yayılıp önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüzce, gıda işletmeleri denetimleri sıklaştırılmış olup, gıda işletmelerine yönelik hazırlanan talimat ve broşürler ile bu kapsamda alınması gereken tedbirler ve bilgilendirmeler yapılmaktadır."
"Üyelerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz"

Kırklareli Sanayi ve Ticaret Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan kararlarla ilgili olarak üyelerinin sıkıntılarını belirleyerek, üst kuruluşları olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) ilettiklerini bildirdi.
Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.
Salgın tedbirlerinin devam ettiği bu zorlu dönemin aşılacağına inandığını belirten Ilık, şunları kaydetti:
"Bu zorlu süreçte odamız yetki ve lobi gücü çerçevesinde üyelerimizin, bankalarda, kamu kurumlarında olabilecek işlemlerinin ivedilikle tamamlanması için yanlarındayız. Üyelerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Bizlere istediğiniz an ulaşabilirsiniz. Bizim için her şeyden önce, Kırklareli ekonomisi, Kırklareli esnafı, tüccarı, sanayicisi gelir. Bundan sonra da bu konularda her türlü çalışmalarımızı arttırarak yapmaya devam edeceğiz, üyelerimizin en ufak sıkıntılarına dahi çözüm arayışı içerisinde olacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel

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