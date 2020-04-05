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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

05.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:08
Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Ahmetbey Belediyesi, tedbirler kapsamında pazaryerinde dezenfekte çalışması yaptı.
Belediye ekipleri, dezenfekte çalışmasının ardından esnafların pazaryerine girişlerine müsaade etti.
Daha sonra esnaflara kişisel koruyucu ekipmanlar dağıtılarak, pazara gelen vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı.
İşyerleri dezenfekte edildi
Evrensekiz beldesinde de işyerleri dezenfekte edildi.
Evrensekiz Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydan, cadde ve sokakların yanı sıra işyerinde de dezenfekte çalışması yaptı.
Beldede çeşitli noktalara konulan el dezenfektanlarını da tamamlayan ekipler, koronavirüsten korunma tedbirlerinin yer aldığı afiş ve broşürleri esnaflara dağıttı.

Kaynak: AA

Etiketler: Evrensekiz, Lüleburgaz, Güncel
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