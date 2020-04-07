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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde fırınlar denetlendi.

07.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:26
Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli 'nde fırınlar denetlendi.
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde bulunan fırınlarda denetim yaptı.
Denetimlerde hijyen kurallarının ve koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ekipler, eksikleri tespit edilen fırın sahiplerine eksikliklerin giderilmesi için süre verdi.
Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Kedi ve köpek aşılama çalışması
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kedi ve köpekleri aşılama çalışmasını sürdürüyor.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi kapsamında kedi ve köpeklerin aşılanması çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.
Vize ilçesinde yürüttüklerini çalışmada kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapıldığını aktaran Özel, kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Özel, hayvanlarını aşılatmak isteyen vatandaşların Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel
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