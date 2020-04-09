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Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlardan su ücreti alınmayacak.

09.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:03
Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlardan su ücreti alınmayacak.
Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Belediye Meclisince alınan karar gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlardan 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını aktaran Gün, vatandaşlar için tüm belediye imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.
Gün, tedbirler kapsamında dezenfekte işlemlerinin de devam ettiğini kaydetti.
Sokak hayvanlarına mama takviyesi
Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile ormanlık alanlardaki çeşitli noktalara mama bıraktı.
Belediye Başkanı Recep Gün, sokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmadıklarını belirtti.
Belirli aralıklarla sokak hayvanlarına mama takviyesi yaptıklarını ifade eden Gün, insanlara olduğu gibi sahipsiz hayvanlara sahip çıkmanın vicdani bir görev olduğunu bildirdi.
Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.
Mahalle muhtarları koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkma kısıtlaması getirilen hastalar ile 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerini tek tek dolaşarak ihtiyaçları hakkında bilgiler alıyor.
Muhtarlar, vatandaşların market alışverişleri ile diğer ihtiyaçlarını gideriyor.
Yeni Mahalle Muhtarı Ertan Öztorun, yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet götürebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Tedbirlerin başlamasıyla birlikte gece gündüz vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Öztorun, tedbirler kaldırılana kadar yardımların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Demirköy, Güncel
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