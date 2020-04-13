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Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci'yi ziyaret etti.

13.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:58
Kırklareli'nden kısa kısa
Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci 'yi ziyaret etti.
Göç, ziyarette, kızılayın ilçedeki yardım faaliyetleri hakkında Kaymakam Ekinci'ye bilgiler verdi.
Türk Kızılay'ının büyük bir yardım kuruluşu olduğunu ifade eden Göç, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.
Göç, koronavirüs nedeniyle de mağdur olan vatandaşlara yardımda bulunduklarını aktardı.
Ekinci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu işi hep elbirliği ve gönül birliği ile yürüteceğiz" dedi.
Sağlık Haftası
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Sağlık Haftası dolayısıyla Demirköy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Hastanede sağlık çalışanları ile bir araya gelen Gün, Başhekim Muhammed Öztürk'ü de makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.
Sağlık Haftası'nın kutlu olmasını dileyen Gün, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveriden dolayı minnettar olduklarını belirtti.
Gün, sağlık alanında Türkiye'nin her geçen gün gelişen bir ülke olduğunu anlattı.
"Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi"
Demirköy'de "Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi" sürüyor.
Demirköy Kaymakamlığı ve Bulgaristan Burgaz Liman Başkanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, deniz ve kıyı çevresinin korunması ile atıkların azaltması için ekipman ihalesi yapıldı.
Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, "Sınır Ötesi Deniz, Çevre Koruma Projesi"ni önemsediklerini söyledi.
Projenin başlangıcından bu yana kadar titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Ekinci, proje ile Bulgaristanla ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunmasını amaçladıklarını belirtti.
Gemilerdeki petrol sızması ve kıyı kaynaklarından gelen deniz kirliliğine karşı ortak mücadele edileceğini aktaran Ekinci, "Bu kapsamda deniz kirliliğinin temizlenmesi için ekipmanlarının alınması ve kirlilikle mücadele ekipleri çeşitli eğitimlerden geçirilecek. Deniz kirliliğine anında müdahale edilebilir seviyeye ulaşmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Demirköy, Ekinci, Güncel
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