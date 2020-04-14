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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi'nde dikilen maskeler, üniversite personeline de dağıtıldı.

14.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:16
Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Üniversitesi'nde dikilen maskeler, üniversite personeline de dağıtıldı.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü terzihanesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske üretimleri sürüyor.
Yaklaşık iki hafta önce sağlık personelleri için üretime geçen öğretim görevlileri, üniversite personelinin kullanması için de maske üretti.
Dikilen maskeler, üniversite güvenlik biriminde işe gelen personellere dağıtıldı.
Market ve fırın denetimleri
Kırklareli'nde market ve fırın denetimleri devam ediyor.
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde bulunan işletmelerde denetim yaptı.
Denetimlerde hijyen kurallarının ve koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ekipler, ürün fiyatlarını da denetledi.
Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Moda, Güncel
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