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Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtılıyor.

26.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:44
Kırklareli'nden kısa kısa
Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtılıyor.
Lüleburgaz Kaymakamlığı koordinatörlüğündeki Vefa Sosyal Destek Grubu işbirliğinde ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine yemek götürülüyor.
Şube Başkanı Mustafa Gamsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye ulaşacaklarını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle iftar çadırları kuramadıklarını anımsatan Gamsız, bu yıl yemekleri evlere götürdüklerini kaydetti.
Üç çeşit yemek ile ihtiyaç sahiplerinin iftar yapmalarını sağladıklarını aktaran Gamsız, Türk Kızılay'ının büyük bir yardım kuruluşu olduğunu söyledi.
Fırınlar denetlendi
Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde fırınlar denetlendi.
Ahmetbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beldede faaliyet gösteren fırınlar ile unlu mamul üretim, satışı yapan işletmelerde hijyen ve gramaj denetimleri yaptı.
Denetlemede ayrıca, işletmelerin İçişleri Bakanlığı'nın Ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgede belirtilen tedbirlere uyup uymadıkları da kontrol edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Lüleburgaz Kaymakamlığı, Lüleburgaz, Kızılay, Güncel , Haber
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