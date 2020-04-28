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Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

28.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:36
Kırklareli'nden kısa kısa
Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Vize Belediyesi ekipleri, ilçede meydan, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, açıklamasında, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü belirtti.
Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için çalıştıklarını aktaran Özalp, "İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz tüm sokaklarımız dezenfekte ediliyor." dedi.
Altyapı çalışması
Demirköy Belediyesince altyapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu kanalını yeniliyor.
Başkanı Recep Gün, devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.
Gün, burada yaptığı konuşmasında, zaman zaman sorun yaşanan bölgelerde altyapının yenilendiğini bildirdi.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hassasiyetle çalışmaları yürüttüğünü belirten Gün, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.
Mezarlıkta temizlik çalışması
Vize Belediyesi, ilçe mezarlığında temizlik çalışmalarına başladı.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmalarına başladığı belirtti.
Vatandaşların kabirler ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Özalp, mezarlıkta zarar görmüş yolların ve duvarların da onarılacağını söyledi.
Özalp, mezarlık ve çevresinin haşerelere karşı da ilaçlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ercan Özalp, Özalp, Vize, Güncel, Haber

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