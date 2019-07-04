04.07.2019 13:52
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Kırklareli'nen kısa kısa

Kırklareli

Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde canlı hayvan satışları devam ediyor.

Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde canlı hayvan satışları devam ediyor.
Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan almak isteyen ile satmak isteyenleri tesislerde buluşturduklarını söyledi.
Üreticinin hayvanını gerçek ve yüksek fiyattan satabildiğini belirten Altıntel, alıcıların da güvenli ve bütün kontrolleri yapılmış sağlıklı bir hayvan aldığından emin olduğunu kaydetti.
Altıntel, bugün gerçekleşen satış seansında, dana en az 18 lira, en yüksek 19.26 liradan satıldığını aktardı.
"Genç Çiftçi Projesi"
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" çalışmaları devam ediyor.
Proje kapsamında Demirköy ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde Elif Özen'e 34 küçükbaş hayvan verildi.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, düzenlenen programda, "Genç Çiftçi Projesi"ni önemsediklerini söyledi.
Bu tür projeler ile köyden kente göçün önüne geçildiğini ifade eden Özel, aynı zamanda üretiminde arttığına dikkat çekti.
Kaynak: AA
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