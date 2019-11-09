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Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

09.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:10Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü
Valisi Osman Bilgin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bilgin, mesajında, yüzyıllar boyunca barış ve huzurun hüküm sürdüğü toprakların, tarihinin en karanlık ve acı günlerini 97 yıl önce yaşadığını bildirdi.
üzerinde geçmişte oynanan oyunların bugünlerde farklı şekilde geliştiğini belirten Bilgin, "Kutsal vatan topraklarını kanlarıyla sulayarak bize emanet eden ecdadımıza layık olmak için, ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunların bilinciyle, birlik ve beraberliğimizi bozmadan daha da yüceltmek ve güçlendirmek için çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.
Vali Bilgin, mesajında şunları kaydetti:
"Bugün bizlere düşen görev, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Her alandaki kalkınmasını tamamlamış, dünyaya açık, çağı yakalamış bir Kırklareli'yi oluşturmak öncelikli hedefimiz olmalıdır."

Kırklareli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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