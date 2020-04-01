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Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi

KIRKLARELİ'de, koronavirüse yakalanan UMKE personeli Selin Telo, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

01.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:25
Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi

KIRKLARELİ'de, koronavirüse yakalanan UMKE personeli Selin Telo, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane personeli, Selin Telo'yu alkışlarla uğurladı.

Kırklareli Valiliği, kentte ilk koronavirüs hastası olan UMKE personeli Selin Telo'nun tedavisinin ardından Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiğini açıkladı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dünden itibaren çalışmalarını Valilik Konağı'nda sürdüren Vali Osman Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan UMKE personeli Selin Telo'nun Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti. Telo'nun 14 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade eden Bilgin, "İlk vakamız taburcu oldu. Göğüs hastalıkları uzmanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimize, ilimizde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personelimiz Selin Hanım'ın tedavisinde gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selin Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evde kal Kırklareli, hep birlikte bu süreci aşacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kırklareli, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi - Haberler
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