Kırklareli'nin Kadın Yöneticileri

Kaynak: AA

KIRKLARELİ - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli , özellikle sağlık alanında kadın yöneticilerin fazla olduğu şehirler arasında yer alıyor.Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin çoğunluğu kadınlardan oluşan kentte pek çok kurumun "kaptan köşkünde" de kadınlar bulunuyor.İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Hizmetleri Başkanı Şenay Mandacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, Kalite Koordinatörü Füsun Coşkuntürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sema Çomaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Banu İşler ve Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Aylin Can, kentteki sağlık yönetiminde söz sahibi kadınlardan.Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır sağlık alanında çeşitli kademelerde görev yaptığını söyledi.Kadın yönetici olmaktan gurur duyduğunu ve mutluluk yaşadığını ifade eden Cerit, göreve geldikten sonra da ekibindeki kadın çalışanların sayısını arttırdığını belirtti.Kadınların sorumluluklarının erkeklere göre biraz daha fazla olduğuna dikkat çeken Cerit, "Kadınların iş hayatında olmasının tabi bazı zorlukları var. Ama biz bunların üstesinden bir şekilde geliyoruz. Bir yandan iş yerimizde çalışırken, diğer yandan evde çocukların eğitimi, yemeği, eşinize olan ilgi, anne ve babalarınıza olan sorumluluklarımız var. Eş olmanın, anne olmanın, evlat olmanın farklı dokunuşları var ama işimize geldiğimizde o kimliklerimizi cebimize koyarak kendi fikrimizle en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.Cerit, görevlerini erkeklere göre daha iyi yaptıkları değerlendirmesinde bulundu.Yöneticilerin yüzde 62'si kadınlardan oluşuyorYönetici kadınlar olarak Sağlık Bakanlığının politikalarını sürdürmeye çalıştıklarını bildiren Cerit, şöyle devam etti:"Sağlık Müdürlüğümüzdeki yöneticilerimizin yüzde 62'si kadınlardan oluşmakta. Başkan, başkan yardımcıları benimle birlikte hizmetlerini sürdürmekteler. İlimizde yaklaşık 3 bin 200 personelimiz var. Bunun da yüzde 63'ü kadınlardan oluşmakta. Hastane başhekimlerimizin de yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor.Biz hem anne hem kadın hem evlat hem de eş olmanın dokunuşunu işimize de yansıtmaya çalışıyoruz. En güzel şekilde de hizmetlerimizi sunmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığının kadına yönelik politikaları da oldukça fazla. Bunların başında da kadın istihdamının sağlanmasıdır. Kadının güçlü olması, ailenin güçlü olması demektir.""Kadınlar iş hayatında ön planda olmalı"Sağlık Hizmetleri Başkanı Şenay Mandacı ise yaklaşık 16 yıldır görevinin başında olduğunu söyledi.Kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini anlatan Mandacı, sağlık alanının neredeyse her kademesinde görev yaparak bugünlere ulaştığını ifade etti.Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur da bir kadın yönetici olarak görev yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Kalite Koordinatörü Füsun Coşkuntürk ise kadınların iş hayatında biraz daha ön planda olması gerektiğini belirterek, kendisinin de kadınlara örnek olması gerektiğini bildirdi."Kadın yöneticilerin sayısının artması gerekiyor"Kentte, sağlık alanı dışında da kadın yöneticiler bulunuyor.Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, iş hayatına 1998 yılında özel sektörde başladığını belirtti. 2006 yılında veteriner hekim olarak Kırklareli'nde göreve başladığını, 3 ay önce de il müdürü olarak atandığını bildiren Özel, görevini bir kadın olarak severek yaptığını ifade etti.Kadın yönetici sayısının artması gerektiğini ifade eden Özel, "Biz de bu yönde kadın girişimcilerimize yönelik zaman zaman eğitimler ve desteklemelerde bulunuyoruz. Kadınlar hangi meslek grubunda olursa olsun hiçbir zaman vazgeçmesinler. Kadınların girdiği her işte bir başarı öyküsü oluyor. Benim de geçmişim bu şekilde." diye konuştu."Kadınlar daha azimli ve titiz"Kırklareli Valiliği Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ise 2015 yılında memur olarak başladığı vakfın, yaklaşık 2 yıldır yöneticiliğini yaptığını belirtti.Kadın olarak bir yönetici olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yılmaz, kadınların her işte başarılı olduklarını anlattı.Kadınların erkeklere göre her alanda daha fazla başarılı olduklarını savunan Yılmaz, "Kadınlar daha azimli ve titiz. O yüzden kadınlar daha fazla mücadeleci. Erkekler belki kadınlara çok yol açmıyor olabilir ama bunun sorumlusu kadınlar. 'Ben bayanım oraya gidemem', 'Ben bayanım orada erkekler var' dersek olmaz. Fiziki olarak erkeklerle farklı yapılardayız ama zeka olarak bir farkımız yok bizim. Hiçbir şey sorun olmamalı." dedi."Bu dünyanın erkeklerini yetiştirenler de kadınlar"Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım da, 5 yıldır mahallesine hizmet etmeye çalıştığını belirtti.Muhtarlığın sadece emeklilerin ve erkeklerin yapabileceği bir iş olduğu anlayışını yıktığını ifade eden Yıldırım, kadınların her alanda başarılı olabileceğini göstermek için görevini seve seve yerine getirdiğini aktardı.Kadın muhtar olarak vatandaşların her sorunuyla ilgilendiğine dikkat çeken Yıldırım, şunları kaydetti:"Muhtar olmak zor değil. Ben görevimi çok severek yaptığım için bana zor gelmiyor. Zaten muhtarlık gönül işi. Üzerinize düşeni yaptığınızda, sorumluluk sahibi olduğunuzda çok daha kolay. Kadınlar yaşantımızın her alanında, her iş alanında olmalılar. Bu dünyanın erkeklerini yetiştirenler de kadınlar."