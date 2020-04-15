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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi karantinaya alınacak

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı bildirildi.

15.04.2020 02:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 02:14
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi karantinaya alınacak
Kırklareli 'nin Kofçaz ilçesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Kofçaz ilçesinin ikinci bir emre kadar karantina altına alınacağı belirtildi.
Bu kararın, ilçedeki koronavirüs vakalarının, filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kofçaz'da giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek 15 Nisan 2020 saat 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir. İlçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Kofçaz, Güncel
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