31 Mart 2019, 22:16
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Kırklareli'nin Kofçaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırklareli

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ziya Karataş kazandı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ziya Karataş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ziya Karataş 262, CHP adayı Mehmet Balcı 207, Saadet Partisi adayı Zahide Tank 4 oy aldı.

Karataş'ın öz geçmişi -

Kofçaz ilçesinde 1957 yılında doğan Karataş, ilk ve ortaokul eğitimini Kofçaz'da, lise öğrenimini Kırklareli'nde, yüksekokul öğrenimini Edirne Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı.

Öğretmen emeklisi olan Karataş, yaklaşık 2 yıldır AK Parti Kofçaz İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Karataş, evli ve 2 çocuk sahibidir. Karataş, AK Parti, Kırklareli, Kofçaz, Güncel
Kaynak: AA