Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı

KIRKLARELİ'nin yüksek kesiminde yer alan Kofçaz ilçesinde, bu sabah kar yağışı etkili oldu.

15.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:44
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı

KIRKLARELİ'nin yüksek kesiminde yer alan Kofçaz ilçesinde, bu sabah kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a sınır Karayazı köyünde, bahar aylarıyla çiçek açan ağaçların dalları, bembeyaz oldu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken, Kırklareli 'nin yüksek kesimlerine bu sabah kar yağdı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu bölgede, Kofçaz ilçesinin Bulgaristan'a sınır Karayazı köyü, kısa sürede beyaza bürüdü. Bölgede bahar aylarıyla rengarenk çiçek açan meyve ağaçlarının dalları, bembeyaz oldu. Köy halkı ise kurak geçen kışın ardından yağan karın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Köy sakinlerinden Sabri Ergin, kar yağışının ekili araziler için çok önemli olduğunu belirterek, "Köyümüze 17 Nisan 1997'de 60 santim kalınlığında kar yağmıştı. O zaman yollar kapanmıştı ve Kofçaz ilçesinde yürüyerek köye gelmiştik. Bu yıl bölgemiz istenilen yağışı alamadı. Kurak geçen kış ayının ardından karın yağması bizi çok sevindirdi. Bu kar ekili buğdaya çok iyi gelecek" dedi. Köylülerden Ahmet Pınar da "Köyümüz yüksek kesimde olduğu için her yıl nisan ayında kar yağışı oluyor. Kar şu an tarlalarımızda ekili olan buğdaya iyi gelecek. Bu da hasatta verime yansıyacak. Bu yıl az yağış oldu bu kar bize çok iyi geldi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kırklareli, Kofçaz, Sabah, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: Bakan Selçuk: Yoğun mesai içerisindeyiz - Haber 13:20: Mersin'de cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 13:20: "Korona virüs ve yaptırımlara rağmen iyi bir yıl geçireceğiz" - Haber 13:20: Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Karslı'dan Başkan Sekmen ve Dölekli'ye teşekkür - Haber 13:20: Giresun'da karantinada olan iki köyde ikameti olan vatandaşlara uyarı - Haber 13:10: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 09:33: Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? - Haberler