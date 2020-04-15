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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındıKIRKLARELİ Valiliği, Kofçaz ilçesinde yapılan filyasyon ve diğer önlemlere rağmen Covid-19 vakalarında artış göstermesi nedeniyle bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındığını açıkladı.

15.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:39
Kırklareli 'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı
KIRKLARELİ Valiliği, Kofçaz ilçesinde yapılan filyasyon ve diğer önlemlere rağmen Covid-19 vakalarında artış göstermesi nedeniyle bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındığını açıkladı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını engellemek için 11 Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26'ncı maddesine istinaden toplandığı ve mezkur kanunun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında kararlar alındığı belirtildi. Filyasyon çalışmalarına rağmen salgının önlenemediği ifade edilen Kofçaz ilçesinde karantina uygulanması kararı alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Kofçaz ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; Kofçaz'ın giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 15.04.2020 tarihi saat 16.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, ilçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
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KIRKLARELİ,(DHA)-
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Kırklareli, Kofçaz, Güncel
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