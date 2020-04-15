Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (3)

ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Kırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına almaya karar verdiği Kofçaz ilçesi bugün saat 16.00'da giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatıp, geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekipleri ise ilçeye giren ara yolları iş makineleriyle toprak setlerle kapattı.