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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (3)

ÇIKIŞLARA KAPATILDIKırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına almaya karar verdiği Kofçaz ilçesi bugün saat 16.00'da giriş ve çıkışlara kapatıldı.

15.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:32
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (3)

ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Kırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına almaya karar verdiği Kofçaz ilçesi bugün saat 16.00'da giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatıp, geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekipleri ise ilçeye giren ara yolları iş makineleriyle toprak setlerle kapattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kırklareli, Kofçaz, Güncel
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