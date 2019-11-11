Haberler » Güncel » Kırklareli'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı - Haber

Kırklareli'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

11.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:59Kırklareli'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı
'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.
Kırklareli Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, askerler tarafından saygı atışı yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Vali Osman Bilgin, şehitlik anı defterini yazdı, şehitlikler ziyaret edildi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.
Bir grup öğrenci, Vali Bilgin, 55. Mekanize Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve Belediye Başkanı Kesimoğlu'na Atatürk portresi hediye etti.

Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 97. yılının heyecanla kutlandığını söyledi.
Belediye Başkanı Kesimoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihali ile kentin kurtuluşunun aynı güne gelmesi nedeniyle kurtuluş günü kutlamalarını, bundan sonra 11 Kasım'da gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.
Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.
Daha sonra mesleki örgütlerin tören geçişi gerçekleşti.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:01 Samsun'da alev alan araçta bir çocuğun öldüğü trafik kazası
18:01 Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
18:01 Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk
18:01 İstanbul ağaç dikme seferberliğine üniversite öğrencilerinden destek
18:01 Şanlıurfa'da 3 saatte 287 bin fidan dikildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:03:39