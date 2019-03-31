Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Murat Gerenli
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Gerenli 35 bin 88 oy aldı.
-Gerenli'nin özgeçmişi-
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1971 yılında doğan Murat Gerenli, ilk, orta ve lise öğrenimini Lüleburgaz'da, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı. Çeşitli sağlık kuruluşlarında doktorluk görevini yürüten Gerenli, 2018 yılı Mayıs ayında belediye başkanının istifası üzerine meclis üyelerince belediye başkanlığına seçildi. Gerenli, evli ve bir çocuk babası.
Murat Gerenli, Cumhuriyet Halk Partisi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA