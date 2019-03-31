Kırklareli'nin Pehlivanköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kaynak: AA

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Açıkel kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Açıkel 637, CHP adayı Abdurrahman Öntürk 570, MHP adayı Semra Önen 3 oy aldı.Açıkel'in öz geçmişi -Pehlivanköy ilçesinde 1963 yılında doğan Hüseyin Açıkel, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Açıkel, 2004 yılında Pehlivanköy Belediye Başkanlığı'na seçildi. Türkiye Belediyeler Birliğinde meclis üyeliği, TRAKAB ve KIRKAB-2 encümen üyeliği görevlerinde bulundu.Açıkel, evli ve 2 çocuk babasıdır.