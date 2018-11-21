Kırklareli'nin Sütü 16 Ülkede İçiliyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08

ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırklareli, ülke ekonomisine ihraç ettiği süt ve süt ürünleri de katkı sağlıyor.Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Türkiye'deki en önemli süt üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2013 yılında başlayan süt ihracatının ilk olarak Yunanistan'a yapıldığını anımsatan Vali Bilgin, daha sonra lezzeti ve kalitesi duyulan Kırklareli sütünün Amerika kıtasından Asya kıtasına pek çok ülkeye gönderildiğini belirtti.Kırklareli'nin "hastalıklardan ari bölge" ilan edilmesi ile üretilen süt ve süt ürünlerine de rağbetin arttığını ifade eden Bilgin, "Ürettiğimiz sütleri özellikle Avrupalılar bebeklerine içiriyor. Çünkü sütümüzün içerisindeki bakteri oranları çok düşük ve kalitesi bir o kadar yüksektir." dedi."Süt ve süt ürünlerinde marka haline gelmek istiyoruz"AB ülkelerinin yanı sıra Amerika, Japonya, Çin'e gönderilen sütün katma değer açısından hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Bilgin, "Kentimizden yılın 9 ayında 20 milyon dolarlık süt ve süt ürünü ihraç edildi. Avrupa standartlarında ürettiğimiz süt ve süt ürünlerimizi 16 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu kentimize ciddi bir katma değer sağlıyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile Uzak Doğu ülkeleri önemli yer alıyor." bilgisini verdi.Vali Bilgin, süt ve süt ürünlerinde marka haline gelmek istediklerini belirtti.Kırklareli'nde çok kaliteli süt ve süt ürünleri üretildiğine dikkat çeken Bilgin, "En çok ihracat Katar, Kuveyt, Irak, ABD, Lübnan, Mısır, Japonya, Çin, İsrail, Azerbaycan'a gerçekleşiyor. Bu tür çalışmalar ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların sona ermesinde de önemli bir rol oynayacak. Süt ve süt ürünlerinde marka haline gelmek istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz."