Kırklareli'nin Unu Angola Mutfağında

11 Aralık 2018 Salı 11:07



11 Aralık 2018 Salı 11:07

UFUK ERTOP - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerden biri olan Trakya'da yetiştirilen tahıl çeşitlerinden elde edilen un, Afrika'da da rağbet görüyor.Kırklareli'nin verimli topraklarında yetiştirilen arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi tahıllardan elde edilen un, Afrika'nın güney batısındaki Angola Cumhuriyeti'ne ihraç ediliyor.Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahıl üretiminde Kırklareli'nin büyük öneme sahip illerden biri olduğunu söyledi.Yaklaşık 200 bin dekar alanda üretilen tahıllardan, çeşitli ürünler elde edildiğini belirten Bilgin, iç ve dış pazarda en çok rağbetin ise una gösterildiğini vurguladı.Kentin verimli topraklarında yetiştirilen tahıllardan elde edilen unun Afrika'dan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Bilgin, "Trakya Türkiye'nin en önemli tahıl ambarlarından biridir. Kırklareli'nde yaklaşık 200 bin dekarlık alanda tahıl üretimi yapılmaktadır. Ülkemizin hem iç pazarında hem de dış pazarda önemli bir un üretim merkezi olan ilimiz Afrika'nın güneybatısında yer alan Angola'ya 4 milyon 205 bin dolarlık un ihraç etmiştir bu yıl. Bu da ilimiz ve ülkemiz için önemli bir başarıdır." diye konuştu.-16 milyon 300 bin dolar ihracat gerçekleştirildiKırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da, Kırklareli'nden 2018 yılı ekim ayı itibariyle 16 milyon 300 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.Bölgede ihraç edilen en önemli ürünlerin başında un geldiğini aktaran Ilık, 4 milyon 205 bin dolar un ihracatının Angola Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilerek ülkeye döviz girdisi sağlandığını kaydetti.İhracatın ülkeye olan katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğunu anımsatan Ilık, şöyle konuştu:"Bunun beraberinde daha sevindirici bir haber de ithalatımız yüzde 24,5 gibi oranla azalmıştır bir önceki yılın ekim ayına göre. Bu da 12 milyon dolar seviyesine düşmüştür. Bölgemizde Güney Afrika bölgelerinde daha ağırlıklı ihracat yapılmaktadır. Bu ihracat metalarından biri de undur. Bunun beraberinde Balkan ülkelerine demir ve inşaat malzemesi ihracatlarımız önemli ölçüde vardır. İthalatta daha da iyi yerlere geleceğimize ve bu seviyeyi daha aşağıya çekeceğimizi düşünüyoruz. İhracatın bölgemizden ziyade ülkemize olan katkısı yadsınamaz bir gerçek. Şu anda hepimizin üretmeye, ihracat yapmaya, ülkemize döviz getirmeye ihtiyacımız var."Ilık, Kırklareli'nden en çok ihracatın yapıldığı Angola'yı Malezya, Nijerya, Almanya ve Polonya'nın takip ettiğini sözlerine ekledi.