Haberler » Güncel » Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Haber

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

03.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:34
'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Etkili şekilde yağan kar kısa sürede 'a ulaşımın sağlandığı Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.
Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.
Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.
Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Bulgaristan, Kırklareli, Dereköy, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:57 Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü -3 - Haber
22:57 Afyonkarahisar kendisini polis olarak tanıttığı kadının 230 bin tl'sini alırken suçüstü yakalandı - Haber
22:55 DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Haber
22:55 Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin" - Haber
22:51 AHİKA'nın 'Yazılımcı Yetiştirme Projesi' ödüle layık görüldü - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş - Haberler
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haberler
16:01 Evini ateşe veren kadın "Şeytanı yakıyorum" dedi - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
06:05 ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz - Haberler
3.12.2019 22:59:30