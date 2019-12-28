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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

28.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:48 Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynadı, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

Bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA

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