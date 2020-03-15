Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
15.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:17
Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde öğlen saatlerinde başlayan kar nedeniyle her yer beyaza büründü. Demirköy ilçesinin Mahtepe mevkisinde kar ve tipi yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına başladı.
Hava sıcaklığının 1 dere ölçüldüğü bölgede yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde öğlen saatlerinde başlayan kar nedeniyle her yer beyaza büründü. Demirköy ilçesinin Mahtepe mevkisinde kar ve tipi yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına başladı.
Hava sıcaklığının 1 dere ölçüldüğü bölgede yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Kırklareli, Demirköy, Kofçaz, Güncel
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