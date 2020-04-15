Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
15.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:42
Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.
İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde hazır bekliyor.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Kırklareli, Demirköy, Kofçaz, Güncel