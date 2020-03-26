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KIRKLARELİ Öğrencilerden işaret diliyle, 'Evinde kal Türkiye' çağrısı

Öğrencilerden işaret diliyle, 'Evinde kal Türkiye' çağrısıKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan İşaret Dili Kursu'na katılan öğrenciler, telekonferans yöntemiyle eğitimlerine devam ederken, koronavirüs tedbirleri kapsamında engelli vatandaşlara hazırladıkları...

26.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:49
KIRKLARELİ Öğrencilerden işaret diliyle, 'Evinde kal Türkiye' çağrısı

Öğrencilerden işaret diliyle, 'Evinde kal Türkiye ' çağrısı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan İşaret Dili Kursu'na katılan  öğrenciler, telekonferans yöntemiyle eğitimlerine devam ederken, koronavirüs tedbirleri kapsamında engelli vatandaşlara hazırladıkları videolarla, 'Evinde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi işaret dili eğitmeni Buse Güler, kursa katılan öğrencilerine koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini telekonferans yöntemi ile sürdürüyor. Güler ve öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde kal' çağrılarına destek vermek için öğrencileri ile birlikte işaret idilini kullanarak çektikleri videolarla, 'Evinde kal Türkiye' çağrısında bulundu.  Öğrenciler, işaret diliyle hazırlanan videolarda, "Türkiye koronavirüsü ile mücadele etmeye başladı. Bizlerin de halk olarak yapmamız gerekenler var. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kurala mutlaka uyun. Devlet yetkililerinin açıklamalarına mutlaka uyun. Sakin olun, korkmayın, paniğe kapılmayın, tedbirli olun. Evinde kal Türkiye" çağrısını yaptı.

İşaret dili eğitmeni Buse Güler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kursun evlerden telekonferans yöntemiyle yürütüldüğünü ve hazırladıkları videolarla farkındalık yaratmak istediklerini dile getirdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Lüleburgaz, Türkiye, Güncel

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