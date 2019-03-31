Kırklareli Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Kırklareli için sandığa giden vatandaşlar, Kırklareli Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Kırklareli seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kırklareli'nde kim önde? Kırklareli seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

KIRKLARELİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Kırklareli Belediye Başkanlığı için MHP'den Derya Bulut, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Mehmet Tuna Soykan gösterildi. DSP adına Suat Bahçekapılı, Vatan Partisi adına Halil Göçen ve SP adına Zahide Tank, Kırklareli Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

KIRKLARELİ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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KIRKLARELİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kırklareli'nde seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kırklareli'nde 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Selahattin Minsolmaz, CHP adına Mehmet Siyam Kesimoğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP % 38,04 oy oranı ile Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 34,98 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Derya Bulut % 24,36 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.