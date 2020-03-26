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KIRKLARELİ Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbest

Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbestKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklara konulan el dezenfektan cihazlarına zarar veren 5 kişi yakalandı.

26.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:43
KIRKLARELİ Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbest

Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbest

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklara konulan el dezenfektan cihazlarına zarar veren 5 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yakalanan ve 18 yaşından küçük olan şüpheliler, özür dileyip, pişman olduklarını dile getirdikten sonra serbest bırakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi için halkın yoğun olduğu 12 ayrı noktaya dezenfekten cihazları koydu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği dezenfekte cihazlarını doldurmaya giden görevliler, İstasyon Caddesi üzerindeki cihazların yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine Lüleburgaz Belediyesi, dezenfektanları zarar vererek,alan  kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dezenfektanların yerine yenileri konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları alıp zarar veren bir 5 kişilik grup  İstanbul Caddesi'nde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Grubun güvenlik kamerası görüntülerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra zarar verdiği ve birini de alıp götürdükleri görüldü. El dezenfekte makinelerine zarar verildiğini gören vatandaşlar tepki gösterdi.  Vatandaşlar,

"Şu anda zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Herkes evde kalıp büyüklerine yardım etmesi gerekirken, çarşıya konulmuş dezenfekten malzemelerini kırmak büyük bir terbiyesizliktir. Halk olarak böyle şeyleri tasvip etmiyoruz" dedi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, cihazları zarar verip, birini alan 5 kişi yakaladı. Yaşları 18'den küçük şüpheliler, yaptıklarından pişman olduklarını dile getirip, özür diledi. Polis, uyardığı yaşı küçük şüphelileri serbest bıraktı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Lüleburgaz, Güncel

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