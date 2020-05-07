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KIRKLARELİ Tayvan'da mahsur kalan Türk genci, yardım bekliyor

Tayvan'da mahsur kalan Türk genci, yardım bekliyorTÜRKİYE'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarını kapatıp, uçak seferlerini durdurunca, iş görüşmesi ve tatil için gittiği Tayvan'da mahsur kalan Tolga Devrim Soyselçuk (23), çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, kendisi...

07.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:40
Tayvan'da mahsur kalan Türk genci, yardım bekliyor
TÜRKİYE'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarını kapatıp, uçak seferlerini durdurunca, iş görüşmesi ve tatil için gittiği Tayvan'da mahsur kalan Tolga Devrim Soyselçuk (23), çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, kendisi ve ülkedeki 11 Türk vatandaşının kurtarılmasını istedi.
Ailesi Edirne'de oturan Tolga Uygar Soyselçuk, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü gün olan 11 Mart'tan bir gün önce uçakla Tayvan'a gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak seferleri durdurulunca Tayvan'da mahsur kalan Soyselçuk, Türkiye'ye dönebilmek için yardım çağrısında bulundu. Çektiği video ile sosyal medya hesabından yardım isteyen Soyselçuk, DHA muhabiriyle yaptığı görüntülü görüşmeyle, yaşadığı sıkıntıları anlattı.
'TAYVAN'DA 15 GÜN KARANTİNAYA ALINDIM'
Soyselçuk, Tayvan'a, İngiltere'de Buckswood Lisesi'nde okurken tanıştığı bir arkadaşıyla hem iş görüşmesinde bulunmak hem de tatil yapmak için gittiğini belirterek, Tayvan'a inmeden 3 saat önce yurt dışından gelenlere karantina kuralının çıktığını söyledi. Uçaktan iner inmez Tayvan'da 15 gün süreyle karantinaya alındığını anlatan Soyselçuk, kaldığı karantina otelinin kendisinden oda ve yemek parası olarak 1700 dolar istediğini ifade etti. Tayvan'da kısa kalma planı yaptığı için yanına çok fazla para almadığını belirten Soyselçuk, parasının büyük bölümünü otel ücretine harcadığını dile getirdi.
OTELDEN ÇIKTIKTAN SONRA SOKAKLARDA KALDI
Soyselçuk, karantina otelinden ayrıldıktan sonra sokaklarda kaldığını belirterek, bir metro istasyonunda yaklaşık 3 gün boyunca yerde bavulları ile birlikte kaldığını ve kalan parasını da yemeğe harcadığını söyledi. Metro istasyonunda kaldığı sırada Fransa ile Tayvan arasında içki ticareti yapan Fransız Jean Philip isimli bir iş insanının kendisine sahip çıktığını dile getiren Soyselçuk, halen bu kişinin iş yerinin deposunda kaldığını belirtti. Soyselçuk, "Jean Philip 2 günde bir iş yerine gelerek, yemek getiriyor. Yemek getiremediği sırada ise para bırakıp alışveriş yapmamı sağlıyor" diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ
Türkiye'deki ailesinin maddi sıkıntılar dolayısıyla kendisine para gönderemediğini söyleyen Soyselçuk, yetkililerden yardım istedi. Kendisi gibi 11 kişinin daha aynı durumda olduğunu ifade eden Soyselçuk, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti. Soyselçuk ayrıca, Türkiye'ye dönüşü gerçekleştirilmese bile kendisine orada bulunan Türk Ticaret Ofisi vasıtasıyla barınacak bir yer ve yemek ihtiyacının karşılanmasını talep etti. KIRKLARELİ Tayvan’da mahsur kalan Türk genci, yardım bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tayvan, Güncel, Haber

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