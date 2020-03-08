"Kırklareli Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı" resim sergisi açıldı
Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü'nce "Kırklareli Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı" resim sergisi açıldı.
08.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:56
Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü'nce "Kırklareli Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı" resim sergisi açıldı.
Gültaç Özbay Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Vali Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile kurum müdürleri katıldı.
Vali Bilgin ve beraberindekiler, Türkiye ve Macaristan başta olmak üzere 12 Balkan devletinin katılımıyla gerçekleştirilen sergiyi kurdelesinin kesilmesinin ardından gezdi.
Bilgin, konuşmasında, Kırklareli'nde sanat alanında çok güzel çalışmalara imzalar atıldığını söyledi.
Sanata ve sanatçıya çok önem verdiklerini ifade eden Bilgin, sergide bir birinden güzel eserlerin yer aldığını belirtti.
Uluslararası arenada başarılara sahip kişiler tarafından resimlerin yapıldığını aktaran Bilgin, "Bu güzel çalışmaya vesile olan Olgunlaşma Enstitüsü'ne teşekkür ediyoruz. İnsanı insan yapan en önemli değer sanattır. Sanat insanları, toplumları, devletleri ve dünyayı bir eden bir şeydir. Sanat insanı ve toplumları her gün bayram yapan en önemli değerlerden biridir. Sanat kavgaların bittiği, huzurun olduğu, güzelliklerin ve kaynaşmanın oluşturulmasına vesile olan değerdir. Sanat kolay bir iş değildir."
Daha sonra sergide eseri bulunan ressamlara hediyeleri verildi.
Gültaç Özbay Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Vali Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile kurum müdürleri katıldı.
Vali Bilgin ve beraberindekiler, Türkiye ve Macaristan başta olmak üzere 12 Balkan devletinin katılımıyla gerçekleştirilen sergiyi kurdelesinin kesilmesinin ardından gezdi.
Bilgin, konuşmasında, Kırklareli'nde sanat alanında çok güzel çalışmalara imzalar atıldığını söyledi.
Sanata ve sanatçıya çok önem verdiklerini ifade eden Bilgin, sergide bir birinden güzel eserlerin yer aldığını belirtti.
Uluslararası arenada başarılara sahip kişiler tarafından resimlerin yapıldığını aktaran Bilgin, "Bu güzel çalışmaya vesile olan Olgunlaşma Enstitüsü'ne teşekkür ediyoruz. İnsanı insan yapan en önemli değer sanattır. Sanat insanları, toplumları, devletleri ve dünyayı bir eden bir şeydir. Sanat insanı ve toplumları her gün bayram yapan en önemli değerlerden biridir. Sanat kavgaların bittiği, huzurun olduğu, güzelliklerin ve kaynaşmanın oluşturulmasına vesile olan değerdir. Sanat kolay bir iş değildir."
Daha sonra sergide eseri bulunan ressamlara hediyeleri verildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Kırklareli Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı" resim sergisi açıldı
Etiketler : Lütfullah Bilgin, Bülent Şengörür, Kırklareli, Güncel
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