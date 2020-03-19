Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli Valiliği: 'Cuma namazı için sala okunmayacağı talimatlandırılmıştır' - Güncel

Kırklareli Valiliği: "Cuma namazı için sala okunmayacağı talimatlandırılmıştır"

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı 19.03.2020 tarih ve 278162 sayılı yazıları ile 20.03.2020 günü Cuma namazı ve 21.03.

19.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:07
Kırklareli Valiliği:
Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı 19.03.2020 tarih ve 278162 sayılı yazıları ile 20.03.2020 günü Cuma namazı ve 21.03.2020 cumartesi günü miraç kandili ile ilgili olarak camilerimizin (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağını talimatlandırmıştır" denildi.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim 'Def'-i mefasid, celb-i menafi'den evladır' (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından cami ve mescitlerde cuma namazı başta olmak üzere namazların cemaatle beraber kılınmasına ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Cuma namazı için sala okunmayacağını talimatlandırmıştır"

Valilik açıklamasının devamında "Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı 19.03.2020 tarih ve 278162 sayılı yazıları ile 20.03.2020 günü Cuma namazı ve 21.03.2020 cumartesi günü miraç kandili ile ilgili olarak camilerimizin (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağını talimatlandırmıştır. Ancak hem sosyal medya mesajlarında hem de yaşanan bazı olaylardan; yaşanan salgını ve/veya vatandaşlarımızın dini duygularını istismar etmek isteyen bazı kişi veya grupların vatandaşlarımızın sağlığı için camilerimizde alınan bu önlemi zafiyete uğratmak veya alınan önlemlerde zafiyet olduğu algısı üzerinden konuyu başka alanlara çekmek isteyebilir. Tüm vatandaşlarımızdan, yaşanan salgını ve dini duygularımızı istismar ve provoke etmek isteyen kişi, grup ya da paylaşımlara kesinlikle itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırklareli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Güncel
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Güncel
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading