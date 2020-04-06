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Kırklareli Valiliği: Koronavirüs vaka sayısı 67, ölüm yok

KIRKLARELİ Valiliği, kentteki hastanelerde, koronavirüs şüphesiyle 67 hastanın takip edildiğini, herhangi bir ölüm vakası yaşanmadığını bildirdi.

06.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:25
Kırklareli Valiliği: Koronavirüs vaka sayısı 67, ölüm yok

KIRKLARELİ Valiliği, kentteki hastanelerde, koronavirüs şüphesiyle 67 hastanın takip edildiğini, herhangi bir ölüm vakası yaşanmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, kentte alınan tedbirler ile vaka sayılarını açıkladı. Açıklamada, toplam 67 hastanın takip edildiği ifade edilerek, ölüm vakası yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na, Vali Osman Bilgin'in de 1 maaşını bağışlayarak destek verdiği hatırlatılarak,  Kırklareli halkının da kampanyaya büyük ilgi gösterdiği kaydedildi.

Kentte vatani görevini yapan ve terhis süreleri gelen askerlerin durumuyla ilgili de bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi;

"Terhis olan askerlerimiz için, Tugay Komutanlığı'nca gerekli tedbir ve önlemler alınarak Mehmetçiklerimiz, memleketlerine gönderilmeye devam ediyor. Yurtdışından gelerek yurtlarda kalan Türk vatandaşlarımızın, 14 günlük karantina süreleri bitenler, yapılan sağlık kontrolleri sonrasında memleketlerine tahliyelerine devam edilmektedir. Ayrıca  5 Nisan 2020 Cumartesi günü itibariyle 1323 Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, 2184 vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladı. 98 kişilik Psikolojik Destek Gurubu 93 vatandaşa psikososyal destekte bulundu.

44 sağlık personeli  80 vatandaşın sağlık hizmetini karşıladı. 100 mali destek personeli 56 vatandaşa mali destek hizmetini gerçekleştirdi.  35 vatandaşa seyahat izin belgesi düzenlendi.  Açık Kapı, 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine ulaşan 159 vatandaşa yardım edildi."


Kaynak: DHA

Etiketler: Kırklareli, Güncel
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