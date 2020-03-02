Kırklareli Valiliği'nden, 'koronavirüs' açıklaması (2)

'KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMEDİ'

Kırklareli Valiliği'nden Lüleburgaz ilçesinde, 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 kişinin bulunduğu iddialarıyla ilgili 2'nci açıklama yapıldı. Açıklamada, Lüleburgaz Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde kontrolleri yapılan hastanın numunelerinin gönderildiği Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı'na incelendiği ve 'koronavirüs' tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Lüleburgaz İlçe Devlet Hastanesi'nde yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve gözlem altında tutulan hastamızın Ankara Halk Sağlığı Laboravuvarı'na gönderilen numuneleri negatif çıkmış olup, hastamızda koronavirüs tespit edilmemiştir. Hastamızla ilgili taburcu işlemleri başlamıştır. Tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz."