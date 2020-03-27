Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırklareli Valiliği'nden ziyaretçilere, 'Evlerinizde kalın' çağrısı

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yakın şehirlerden gelen ziyaretçilere çağrıda bulunarak, "Bu salgını atlattıktan sonra siz değerli vatandaşlarımızı, Kırklareli'nin birçok tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için ilimizde misafir etmekten onur...

27.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:37
Kırklareli Valiliği'nden ziyaretçilere, 'Evlerinizde kalın' çağrısı

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yakın şehirlerden gelen ziyaretçilere çağrıda bulunarak, "Bu salgını atlattıktan sonra siz değerli vatandaşlarımızı, Kırklareli 'nin birçok tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için ilimizde misafir etmekten onur duyacağımızı bildiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için başvurulan birçok tedbire ilave önlemler alındığını belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "İlimizde şu anda ikamet eden vatandaşlarımız dışında İstanbul ve Edirne illeri başta olmak üzere diğer şehirlerden ilimize gelme planı olan vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar iller arası hareketliliği azaltmak amacıyla bulundukları yerlerdeki evlerinde kalmaya davet ediyorum. Ülke olarak bu salgını atlattıktan sonra siz değerli vatandaşlarımızı, Kırklareli'nin birçok tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek için ilimizde misafir etmekten onur duyacağımızı bildiriyoruz."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kırklareli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli Valiliği'nden ziyaretçilere, 'Evlerinizde kalın' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak Haberler
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak
Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

20:10: Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Haber 20:10: Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var." - Haber 20:08: Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı "Evde kal" çağrısı - Haber 20:06: Sancaktepe'de 6 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın - Haber 20:06: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 18:52: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor