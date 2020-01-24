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Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni hazırlanan 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

24.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:20Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi
Valisi Osman Bilgin, yeni hazırlanan 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi.
Vali Bilgin, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, projelerin hepsinin bir birinden değerli olduğunu söyledi.
Projelere vatandaşların da destek vermesini isteyen Bilgin, her alanda projeler ürettiklerini aktardı.
Kentin gelişiminden kalkınmasına, eğitim seviyesinden sağlık hizmetlerine, tarımdan sokak köpeklerine kadar projeler hazırladıklarını anlatan Bilgin, "Kurumlar proje hazırlamak için gerçekten yoğun gayret içerisinde. Her kurumumuz kendi alanında projeler hazırladı. Hazırlanan projelerimiz artık hayata geçiriliyor." dedi.
Bilgin, projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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