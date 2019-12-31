Haberler » Güncel » Kırklareli Valisi Bilgin, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti - Haber

Kırklareli Valisi Bilgin, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

31.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:28 Kırklareli Valisi Bilgin, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti
Valisi Osman Bilgin, Türkiye- sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.
Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Bulgaristan sınırındaki Dereköy Hudut Bölüğü'nü ziyaret etti.
Mehmetçik tarafından karşılanan Bilgin, selamlaşmanın ardından askerlere çikolata ikram etti.
Bilgin, buradaki konuşmasında, vatan nöbeti tutan askerlerle yeni yılı kutlamanın sevincini yaşadığını dile getirdi.
Türkiye'nin her geçen gün daha fazla adından söz ettirdiğini belirten Bilgin, "Son dönemde Doğu Akdeniz ve Suriye üzerinde mücadeleyi de göz önüne alırsak ülkemizde, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan Milli Mücadele'nin sonunda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla, aslında mücadelenin sona ermediğini, tam tersine başladığını tarihimizde ve yakın tarihimizde yaşayarak biliyoruz." dedi.
Bilgin, Türkiye üzerinde sürekli oyunlar oynanmak istendiğini ancak Türk milletinin bu oyunlara asla gelmediğini ifade etti.
Daha sonra Dereköy Sınır Karakolu'nda askerlerle bir araya gelen Bilgin ve beraberindekiler, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki polis ve görevlileri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladılar.
Son olarak huzurevi sakinlerine ziyarette bulunan Bilgin, yaşlılarla yeni yıl pastası kesti.

Lütfullah Bilgin, Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:01   Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız" - Haber
21:00   Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Haber
21:00   Balıkesir marmara adası tamamen aydınlandı - Haber
20:59   Pencere ve kapı fabrikasında yangın - Haber
20:58   Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
20:35   Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Haber
17:53   Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
31.12.2019 21:04:14