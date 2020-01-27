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Kırklareli Valisi Bilgin'den doğal afetlerde gönüllülük çağrısı Açıklaması

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Türkiye olarak afetlere karşı her zaman hazır olmalıyız. Tüm vatandaşlarımızın AFAD gönüllüsü olması için çağrıda bulunuyorum.

27.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:34Kırklareli Valisi Bilgin'den doğal afetlerde gönüllülük çağrısı Açıklaması
Valisi Osman Bilgin, " olarak afetlere karşı her zaman hazır olmalıyız. Tüm vatandaşlarımızın AFAD gönüllüsü olması için çağrıda bulunuyorum." dedi.
Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ile tüm Türkiye'nin yasa boğulduğunu söyledi.
Elazığ'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini ifade eden Bilgin, ekiplerin başarılı çalışmaları ile birçok vatandaşın enkaz altından çıkarıldığını hatırlattı.
Bu tür depremlerin ve doğal afetlerin ne zaman ne şekilde geleceğinin belli olmadığını vurgulayan Bilgin, bu nedenle tüm vatandaşların doğal afetlere karşı bilinçli olması gerektiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yürütülen "AFAD Gönüllülük Projesi"nin önemine değinen Bilgin, şöyle devam etti:
"Türkiye olarak afetlere karşı her zaman hazır olmalıyız. Tüm vatandaşlarımızın AFAD gönüllüsü olması için çağrıda bulunuyorum. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman depremler meydana gelmekte. AFAD gönüllüleri ile meydana gelebilecek afetlerde maddi ve manevi zararı en aza indirmeyi amaçlıyoruz."
Bilgin, AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlara gerekli eğitimler verildiğini sözlerine ekledi.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Türkiye, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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