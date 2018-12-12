Kırklareli Valisi Bilgin'den Kıyıköy Ziyareti

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, köy ve belde ziyaretlerini sürdürüyor.
Bilgin ve beraberinde İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar
, Jandarma
Komutanı Albay Kadir Oğuz, DSİ 112. Şube Müdürü Egemen Gökalp, Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Milli Eğitim Müdür vekili Cahit Akın ve Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kıyıköy
beldesinde ziyaretlerde bulundu.
Bilgin ve beraberindekiler daha sonra Rusya
'nın Anapa
kıyısından başlayıp Karadeniz
altından Kırklareli kıyısına ulaşan Türkakım Açık Deniz Boru Hattı (TürkAkım) Projesi şantiye alanını gezdi ve proje çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bilgin, daha sonra Kıyıköy Romanlarını Kalkındırma ve Dayanışma Derneği ile Aya Nikola Manastırını ziyaret etti.
Adalar,Kıyıköy,Kırklareli
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:03