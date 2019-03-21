Kırklareli Valisi Bilgin'den "Nevruz" Mesajı

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, 21 Mart Nevruz Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Bilgin
, mesajında, nevruzun bolluk, bereket ve baharın müjdecisi olduğunu belirtti.
Nevruzun Türkiye
ve dünyaya huzur, kardeşlik getirmesi dileğinde bulunan Bilgin, Balkanlar'dan Orta Asya
'ya, Anadolu'dan Kafkaslar'a ve Ortadoğu'ya kadar çok büyük bir coğrafyada kutlanan Nevruz Bayramı'nın, kültür ve geleneklerin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.
Nevruz Bayramı'nı kutlayan Bilgin, "Asırlar boyunca hükmettiği topraklarda nevruzun simgesi olan huzuru, barışı, kardeşliği, adaleti hakim kılmaya çalışan Türk milleti, bugün yine aynı duygularla mazlumların sesi olmaya, yardıma muhtaçlara el uzatmaya, ekmeğini paylaşmak için mücadele etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
21 Mart, Lütfullah Bilgin, Nevruz Bayramı, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA