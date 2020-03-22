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Kırklareli Valisi Bilgin'den sağlık personeline teşekkür

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs ile ilgili Türkiye'de ve Kırklareli'nde en zorlu görevin sağlık çalışanları tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

22.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:50
Kırklareli Valisi Bilgin'den sağlık personeline teşekkür
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs ile ilgili Türkiye 'de ve Kırklareli'nde en zorlu görevin sağlık çalışanları tarafından yürütüldüğünü bildirdi.
Sağlık personelinin salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, hastalığa yakalanmış vatandaşların ise tedavilerini yapmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Bilgin, canları pahasına fedakarca görevlerini yerine getirdiğini belirtti.
Doktor, hemşire ve her kademedeki sağlık personelinin büyük bir özveri ve gayret gösterdiğini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:
"Gecesini gündüzüne katıp, aileleri ve sevdiklerinden uzak kalarak vatandaşlarımızın sağlıklarını kendi canlarının önüne koyup görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedirler. Koronavirüs salgınında görevlerini canları pahasına fedakarca yerine getiren başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere, ülkemizde sağlık sektöründe görev yapan her kademedeki personel ve ilimizde bu mücadeleyi büyük bir özveri ve fedakarlıkla sürdüren doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kırklarelili vatandaşlarım adına teşekkür ederim."
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Kırklareli, Türkiye, Güncel

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